Политика НАТО отказалась идти на уступки по расширению

2022-01-12 21:00

 

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет полное право на самооборону. По его словам, только Киев и 30 стран Альянса будут решать вопрос о членстве страны в организации

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил что во время прошедшего саммита Россия - НАТО Кремль поставил условие о непринятии Украины в Альянс и получил отказ.

Об этом глава организации рассказал на пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что дискуссия "была не простой", но не менее результативной.

По его словам, только Украина и 30 стран Альянса имеют право решать, стоит ли принимать Киев в НАТО. Россия не имеет в этом вопросе право вето.

Москве также указали на то, что наблюдают присутствие войск Кремля на границе с Украиной. Стороны договорились провести ряд встреч, чтобы обсудить ограничения на ракетные вооружения в Европе.

Столтенберг добавил, что Украина имеет полное право на самооборону, а расширение НАТО не несёт угрозы РФ, поскольку является распространением демократии.

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Политика

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