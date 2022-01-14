Политика В этот раз Россия решилась на военные действия против Украины, - разведка США

2022-01-14 13:26

Разведка США не пришла к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины. 

"Разведывательное сообщество не давало оценок, что российская сторона действительно решила выбрать военный курс относительно Украины", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Белый дом и его союзники уверены в наличии дипломатических путей разрешения напряженности в отношениях с Москвой.

В то же время, Салливан отметил, что вероятность военного вторжения в Украину остается все же высокой.

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Политика

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