В этот раз Россия решилась на военные действия против Украины, - разведка США

Разведка США не пришла к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины.
"Разведывательное сообщество не давало оценок, что российская сторона действительно решила выбрать военный курс относительно Украины", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Белый дом и его союзники уверены в наличии дипломатических путей разрешения напряженности в отношениях с Москвой.
В то же время, Салливан отметил, что вероятность военного вторжения в Украину остается все же высокой.