Политика Столтенберг прокомментировал масштабную хакерскую атаку против Украины

2022-01-15 11:30

 

НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил кибератаки на ряд украинских правительственных сайтов, которые были совершены в ночь на пятницу.

Об этом говорится заявлении Столтенберга, размещенном на сайте НАТО, передает Интерфакс-Украина.

"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности.

Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах", - сказал он.

Генсек отметил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.

"Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали сайты украинских министерств и "Дію".

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