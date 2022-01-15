Политика Боррель заявил о попытках РФ разъединить Запад на переговорах

2022-01-15 15:00

 

США всегда заявляли, что не будут обсуждать Европу без ее участия, и НАТО придерживается такое же позиции, заявил Жозеп Боррель.

Россия на переговорах по европейской безопасности пыталась разъединить Европу и США, но у нее не получилось. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу, 14 января.

"Русские хотели нас разъединить, но они в этом не преуспели", - сказал Боррель.

"Очевидно, что они пытались нас разъединить, сделав вид, как будто нас (ЕС - ред.) не существует", - добавил дипломат.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что США всегда заявляли, что не будут обсуждать Европу без ее участия, аналогичной позиции придерживается и НАТО.

"Мы выступаем единым фронтом", - заявил Боррель.

Ранее Боррель заявил, что ЕС будет участвовать во всех переговорах c Россией. Евросоюз не был представлен на переговорах России и США о европейской безопасности, потому что это были двусторонние контакты, пояснил Жозеп Боррель.

Также он сказал, что ЕС готовит новые санкции для России. Боррель рассказал об усилении сотрудничества с США и странами НАТО, а также о подготовке проектов новых санкции против России в координации с партнерами ЕС.

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