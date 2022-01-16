Политика Кремль интересует территория, которая соединит Крым с Россией,— Волкер

2022-01-16 14:30

 

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что по всей видимости Кремль «больше всего интересует та суша, которая соединит Крым с Россией».

Об этом написали «Крым. Реалии» ссылаясь на интервью Курта Волкера грузинской службе «Радио Свобода».

«В военном плане, если вы посмотрите на то, где они уже разместили силы, то это указывает на то, что они могут прийти с севера, они могут прийти с востока, и они могут прийти с юга от Азовского моря – из воды и из Крыма. И они смогли бы так сразу создать три фронта, которые истощали бы украинские силы, могли бы захватить территорию», – сообщил Волкер.

По словам бывшего представителя Госдепа США по вопросам Украины, Путину больше все интересует та суша, которая соединит временно неподконтрольный Крым с Россией, чтобы «они имели там и доступ к морю, и сухопутный мост».

«Поэтому Россия может начать действия по многим направлениям. Возьмут то, что хотят, и получат позицию, с которой с ними будут договариваться о том, что они смогут вернуть. Но не южную часть», – объяснил свои слова Волкер.

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