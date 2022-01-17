Политика Германия жестко высказалась по поводу "Северного потока-2"

2022-01-17 17:10

 

Власти Федеративной Республики Германии могут ввести новые санкции против Российской Федерации в случае ее вторжения на территорию Украины.

Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила его немецкая коллега Анналена Бербок.

По словам главы МИД ФРГ, в настоящее время процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" остановлен. Она отметила, что территориальная целостность Украины не является вопросом для обсуждения, а каждая новая агрессия со стороны России будет иметь большую цену.

Вместе с тем, Бербок. отметила, что Германия не будет говорить об Украине без Украины - все свои шаги официальный Берлин будет согласовывать с Киевом и Брюсселем, т.е, с НАТО.

Ранее официальный Вашингтон объяснил, что может ожидать газопровод "Северный поток - 2" в случае нового обострения на российско-украинской границе и вероятного военного вторжения РФ в Украину.

Также "Апостроф" сообщал, что Сенат США провалил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против российского газопровода "Северный поток – 2", который просил принять президент Украины Владимир Зеленский.

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