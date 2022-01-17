Политика видео Порошенко уснул на заседании суда

2022-01-17 16:35

 

Петр Порошенко после возвращения в Украину приехал в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения.

В Печерском районном суде Киева сегодня, 17 января, во время избрания меры пресечения пятый президент Украины Петро Порошенко уснул.

Петр Порошенко после возвращения в Украину приехал в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения.

После перерыва для ознакомления с материалами дела, суд продолжился.

На кадрах видео из суда видно, как по время выступления адвоката, Петр Порошенко уснул.

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