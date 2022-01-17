Петр Порошенко после возвращения в Украину приехал в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения.
В Печерском районном суде Киева сегодня, 17 января, во время избрания меры пресечения пятый президент Украины Петро Порошенко уснул.
Петр Порошенко после возвращения в Украину приехал в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения.
После перерыва для ознакомления с материалами дела, суд продолжился.
На кадрах видео из суда видно, как по время выступления адвоката, Петр Порошенко уснул.