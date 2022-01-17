Политика Печерский суд перенес решение по делу Порошенко ня 19 января на 14:00

2022-01-17 22:55

Прокуроры ходатайствовали о залоге в миллиард гривен для пятого президента Украины

Печерский районный суд Киева 17 января не смог выбрать меру пресечения для пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене в "угольном деле". Вынесение решения по делу Порошенко перенесли на 19 января, 14:00.

Как сообщает "Сегодня", прокуроры ходатайствовали, чтобы суд арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.

Возвращение Порошенко

17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.

Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.

Порошенко, выйдя из аэропорта, обратился к своим сторонникам и заявил, что дело о госизмене против него является пересечением властью красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись его сторонников, которых, по его мнению, на площади собралось около 15 тысяч.

Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.