Политика видео Арестович раскритиковал Зеленского и уволился

2022-01-17 23:20

 

Политик заявил, что покинул пост спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу, его не будет на следующей встрече. Перед этим советник Ермака раскритиковал действия власти и обвинил президента Зеленского.

Алексей Арестович покинул должность внештатного советника главы Офиса президента Украины Ермака, а также должность спикера делегации Украины в трехсторонней контактной группепо урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил 4 каналу.

В эфире Арестович рассказал, что уволился по личным причинам и отметил, что на данный момент информация неофициальная.

Перед этим он в программе "Романенко. Беседы" раскритиковал действия власти и обвинил Владимира Зеленского в том, что тот, якобы, не выполняет свои предвыборные обещания.

"Президент пришел к власти на лозунгах выполнения обещаний. Нам стикеры красивые рисуют: из 46 обещаний выполнено 22, 16 в очереди на выполнение, а к остальным мы обязательно подойдем. Так нарушены базовые обещания – экономическая свобода и гуманитарная политика", — заявил он.

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