Политика В Беларусь стягиваются российские войска: в РФ пояснили причину

2022-01-18 19:40

Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью. Они будут называться "Союзная решительность – 2022".

Пройдут они с 10 по 20 февраля. На территорию Беларуси уже начали прибывать подразделения вооруженных сил Кремля. Учения пройдут недалеко от границ Украины и ЕС.

Ранее посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что по завершении этих учений начнется подготовка к другим.

"Учения начнутся в феврале и будут называться "Союзная решимость - 2022”. Закончится "Союзная решимость - 2022" и начнется подготовка к новым учениям "Щит союза - 2023". И эти учения будут проходить уже на территории России", - сообщил Грызлов.

По словам посла России в Беларуси, эти учения "могут стать поводом для обвинений России в агрессивных планах". Мол, как только становится известно о каких-либо военных учениях в России или Белоруссии, "Запад тут же начинает заявлять о различных угрозах".