Политика Эрдоган высказался о возможности войны Украины с Россией

2022-01-18 20:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает нереалистичной военную операцию России в Украине.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Так, во время общения с представителями СМИ один из журналистов отметил, то вероятность вооруженного конфликта в Украине остается высокой, добавив, то Турция, как страна, у которой хорошие отношения с обеими сторонами, могла бы обсудить варианты решения кризиса с Украиной и Россией. Также корреспондент спросил, какой будет позиция Турции, как члена НАТО, если все же вторжение России в Украину произойдет?

"Я не думаю, что это реалистично. Для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию в мире и собственную ситуацию. Президент Азербайджана Алиев недавно посетил Украину. Теперь и я поговорю с Ильхам-беем. И, конечно же, нужно будет поговорить обо всем этом с Путиным. Потому что этот регион больше не может мириться с войнами. Нам нужно полностью искоренить войны в этом регионе", - заявил Эрдоган.

Также он раскритиковал логику РФ, согласно которой они просто "входят и захватывают земли".

"Вот, например, что сделала Россия на Украине? Она насела на Крым. Что касается Крыма, на каждой нашей встрече с господином Путиным, я всегда говорю ему, что мы против оккупации Крыма. Наш МИД также сообщает об этом своим коллегам. Иными словам, наша политика в этом отношении ясна", - подчеркнул президент Турции.