Политика НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности"

2022-01-18 21:20

 

НАТО готово к новым переговорам с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности". Также призывают отменить решение о расторжении дипломатических отношений с Альянсом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"На прошлой неделе члены Альянса и Россия встретились на Совете Россия-НАТО, и члены НАТО готовы встретиться вновь - чтобы выдвинуть конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов. Сегодня я пригласил всех членов Совета НАТО-Россия на ряд встреч " - заявил Столтенберг.

Как отметил генеральный секретарь Альянса, НАТО готово рассмотреть каким образом можно укрепить военные и гражданские линии связи на линии переговоров. В то же время он призвал Российскую Федерацию отказаться от решения об отмене дипломатических отношений с военно-политическим союзом.

"Мы также призываем Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО" - отметил Столтенберг.

НАТО готово обсудить предложения по уменьшению рисков и повышению прозрачности военной деятельности, в том числе речь идет и о космических и киберугрозах, а также контроле над вооружением и разоружением.

"Итак, НАТО готово, а союзники по НАТО готовы участвовать и выслушать беспокойство России. Но мы не пойдем на компромисс относительно основных принципов, таких как право каждой нации выбирать свой путь и способность НАТО защищать и защищать всех союзников", - подчеркнул Столтенберг.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина и НАТО подписали важное соглашение на фоне массовой кибератаки

2022-01-17 21:40

Не 100 тысяч. Украина имеет дело с миллионной армией России, - Залужный

2022-01-17 20:10

Лукашенко заявил о стягивании войск к границе Украины и Беларуси под видом...

2022-01-17 12:19

Нарушителей накажут гривной: для украинских водителей готовят новые изменения в ПДД

2022-01-16 10:30

Еще новости в разделе "Политика"

НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности"

2022-01-18 21:20

В США не считают переговоры с Россией провальными

2022-01-18 21:00

Украина должна участвовать в переговорах - Блинкен

2022-01-18 20:40

Эрдоган высказался о возможности войны Украины с Россией

2022-01-18 20:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности" 2022-01-18 21:20
В США не считают переговоры с Россией провальными 2022-01-18 21:00
Украина должна участвовать в переговорах - Блинкен 2022-01-18 20:40
Эрдоган высказался о возможности войны Украины с Россией 2022-01-18 20:00