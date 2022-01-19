Политика ГБР намерено обжаловать меру пресечения Порошенко

2022-01-19 19:20

В ведомстве считают, что личное обязательство не обеспечит должного поведения подозреваемого. В Бюро отметили, что суд констатировал "законность иобоснованность" подозрения пятому главе государства

В Государственном бюро расследований заявили, что намерены подать апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об избрании Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В частности, в Бюро не считают, что принятые меры обеспечат должное поведение подозреваемого. Кроме того, в ГБР отметили, что суд признал законность и обоснованность претензий к бывшему главе государства.

Стоит напомнить, что обвинение просило об аресте Порошенко с возможностью выхода под залог в 1 млрд грн. Прокуроры утверждали, что подсудимый может давить на свидетелей, скрывать доказательства и всячески препятствовать следствию.