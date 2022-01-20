Политика Вторжение в Украину станет катастрофой для Москвы, – Джо Байден предупредил Путина

2022-01-20 11:42

Вторжение в Украину "станет катастрофой" для Москвы. Российские банки в случае агрессии не смогут проводить операции с долларами.

"Если они (власти РФ совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России", - заявил президент США Джо Байден.

По его словам, партнеры и союзники США "готовы нанести серьезный урон российской экономике". Он также дома выразил уверенность, что члены НАТО будут едины в вопросе ответных действий в отношении Кремля.

"Я думаю, что мы увидим, что Россия будет нести ответственность, если она вторгнется ", – подчеркнул американский лидер, добавив, что банки России в этом случае не смогут проводить операции с долларами.

При этом Байден добавил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невысока. Причина – Киев не выполнил все требования, необходимые для присоединения к альянсу.