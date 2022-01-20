Политика В России отметились абсурдным заявлением о войне в Украине из-за доллара

2022-01-20 17:15

 

20 января, в четверг, Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что если российские банки не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ в Украину, то это может спровоцировать гражданскую войну в Украине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации ситуации. Они могут вселять абсолютно ложные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, как говорится, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - прокомментировал Песков заявления президента США о возможных мерах против банков РФ.

Он считает, что подобные санкции не помогут уменьшить напряжение, которое "сейчас возникло в Европе".

Песков иронизировал над заявлениями о предупреждениях и угрозах, "что России за некоторые гипотетические события придется заплатить тяжелую цену, звучат каждый день от среднего экспертного уровня глав государств".

"Это происходит с завидным постоянством в течение последнего месяца, как минимум", - сказал пресс-секретарь Путина.

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