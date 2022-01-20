Политика Латвия предоставит Украине военное оборудование

2022-01-20 18:43

По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, сейчас страна не рассматривает возможность отправки в Украину своих военных. В то же время он раскритиковал ряд стран, которые отказываются предоставлять Украине оборонительное вооружение

Украине передадут летальное и нелетальное военное вооружение от Латвии. Пока неизвестно, какое именно, передает DW.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что на данный момент страна не рассматривает отправку своих военных в Украину, но в то же время раскритиковал те страны, которые отказываются предоставлять Украине оборонительное вооружение.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии отправить в Украину вооружение американского производства. В частности, речь идет о противотанковых системах Javelin, а также ракетах Stinger.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о главных темах переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече 21 января в Женеве. По мнению госсекретаря, позиции США и союзников намного сильнее, чем российские.