Политика Латвия предоставит Украине военное оборудование

2022-01-20 18:43

 

По словам министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, сейчас страна не рассматривает возможность отправки в Украину своих военных. В то же время он раскритиковал ряд стран, которые отказываются предоставлять Украине оборонительное вооружение

Украине передадут летальное и нелетальное военное вооружение от Латвии. Пока неизвестно, какое именно, передает DW.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что на данный момент страна не рассматривает отправку своих военных в Украину, но в то же время раскритиковал те страны, которые отказываются предоставлять Украине оборонительное вооружение.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии отправить в Украину вооружение американского производства. В частности, речь идет о противотанковых системах Javelin, а также ракетах Stinger.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о главных темах переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече 21 января в Женеве. По мнению госсекретаря, позиции США и союзников намного сильнее, чем российские.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА В западных областях объявлено штормовое предупреждение, ожидаются снегопады и метели

2022-01-20 10:44

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и снегопад

2022-01-19 17:40

Лондон анонсировал поставки Украине вооружения

2022-01-17 22:20

КАРТА Прогноз погоды на 17 января: в Украине ожидаются мокрые снегопады и шквальный ветер

2022-01-17 11:46

Еще новости в разделе "Политика"

США ввели санкции против четырех украинских политиков: в чем причина

2022-01-20 21:05

"Катастрофа для России": Байден рассказал о санкциях для РФ в случае вторжения в Украину

2022-01-20 20:20

«С глазу на глаз». Президент Турции предложил организовать встречу Путина и Зеленского

2022-01-20 19:55

В МИД Украины подтвердили дополнительные $200 млн военной помощи от США

2022-01-20 19:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

США ввели санкции против четырех украинских политиков: в чем причина 2022-01-20 21:05
"Катастрофа для России": Байден рассказал о санкциях для РФ в случае вторжения в Украину 2022-01-20 20:20
«С глазу на глаз». Президент Турции предложил организовать встречу Путина и Зеленского 2022-01-20 19:55
В МИД Украины подтвердили дополнительные $200 млн военной помощи от США 2022-01-20 19:05