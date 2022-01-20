«С глазу на глаз». Президент Турции предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз.
Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 20 января.
Он подчеркнул, что отношения между Украиной и Россией «расстраивают Турцию».
«Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — заявил турецкий президент.