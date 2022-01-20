Политика «С глазу на глаз». Президент Турции предложил организовать встречу Путина и Зеленского

2022-01-20 19:55

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз.

Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 20 января.

Он подчеркнул, что отношения между Украиной и Россией «расстраивают Турцию».

«Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — заявил турецкий президент.

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