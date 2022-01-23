Политика Встреча советников "Нормандской четверки": в России и Украине назвали разные даты

2022-01-23 10:00

 

В начале 2022 года Германия и Франция выступили инициаторами очередной встречи политических советников лидеров стран Нормандского формата. В субботу, 22 января, стало известно, когда планируют встретится главы государств, однако в Украине и России назвали разные даты.

Так, согласно изданию "Interfax-Украина", встреча "нормандской четверки" состоится 26 января. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", - заявил он.

В то же время российское издание "Interfax" заявило, что очередная встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пройдет 25 января в Париже. Об этом сообщил изданию в субботу источник в администрации президента РФ.

"Об этом предварительно договорились 6 января на встрече в Архангельском", - заявили в Москве.

Отмечается, что Россию на встрече будет представлять замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Напомним, на встрече нормандских лидеров планировали обсудить ситуацию вокруг Украины, что, в свою очередь, важно для европейской безопасности в целом. Отмечается, что должно быть предложено общее видение по данному вопросу.

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