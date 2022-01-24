Политика Кремль увидел угрозу наступления на Донбассе

2022-01-24 16:15

Выросла "угроза провокаций" со стороны украинских вооруженных сил на Донбассе, считает Дмитрий Песков.

Украина готовится к наступательным действиям на Донбассе. Об этом якобы свидетельствует концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 24 января.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", – сказал Песков.

Спикер Кремля считает, что выросла "угроза провокаций" со стороны украинских вооруженных сил на Донбассе.

"Угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее", – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают угрозу украинского наступления.

"Мы в данном случае хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования в Украине", – добавил он.

В свою очередь так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин в эфире телеканала Россия-1 подтвердил наличие у подразделений ВСУ на Донбассе установок Javelin.

"Что же касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", – сказал он и добавил, что украинские военные ведут разведку при помощи беспилотников Bayraktar "практически в ежедневном формате".