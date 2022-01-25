Политика МИД Канады порекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины

2022-01-25 11:14

МИД Канады рекомендует своим гражданам из-за угрозы военных действий покинуть территорию Украины, если их присутствие не является обязательным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Рекомендуем избегать всех не существенных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие обязательным", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендовали гражданам Канады отказаться от посещения Крыма и временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, из-за того, что ведомство ограничено в оказании консульской помощи на этих территориях.

Рекомендации МИД не являются обязательными для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.

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