Политика Глава Минобороны опроверг данные разведки США и Британии - Резников уверен, что угрозы вторжения нет

2022-01-25 11:46

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что угрозы нападения России на Украину на данный момент нет. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде во вторник, 25 января.

По его словам, сегодня ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали.

"Оснований считать, что завтра будет вторжение, не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", - сказал он.

Также он прокомментировал эвакуацию американских дипломатов из Киева.



"Больше 140 дипломатических миссий находится в Украине, они никаких рекомендаций и команд по эвакуации не давали. Что касается Госдепа США – давайте не забывать, что они пережили сложную ситуацию – Афганский синдром, поэтому наверное изменили свои протоколы. Им нужно для своего народа показать, что они беспокоятся, и тут речь идет о добровольном порядке для членов их семей", – заявил Резников.

Министр заверил, что украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики".

"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - сказал он.