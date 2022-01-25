Политика Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов

2022-01-25 19:20

 

В учебном центре Львова началась подготовка украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Правительство Великобритании предоставила оружие ВСУ в качестве помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Павла Ткачука, директора Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, в Facebook.

"Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL, которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения", - отметил Ткачук.

По его словам, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ смогут не только эффективно применять эти ПТРК, но и учить других украинских воинов.

Напомним, в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Удар Нептуна". В Средиземном море начались военные учения НАТО

2022-01-24 17:00

Украинцев начали карать за поддельные ковид-сертификаты: какой срок можно получить

2022-01-19 17:20

Украина уже выполнила план действий по членству в НАТО, - командующий ВСУ

2022-01-19 10:12

В ожидании решения по Порошенко его сторонники начали петь колядки

2022-01-17 22:50

Еще новости в разделе "Политика"

Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов

2022-01-25 19:20

В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России

2022-01-25 19:00

Чехия не исключает отправку военных в Украину

2022-01-25 18:40

Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат

2022-01-25 17:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов 2022-01-25 19:20
В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России 2022-01-25 19:00
Чехия не исключает отправку военных в Украину 2022-01-25 18:40
Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат 2022-01-25 17:20