Политика Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов

2022-01-25 19:20

В учебном центре Львова началась подготовка украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Правительство Великобритании предоставила оружие ВСУ в качестве помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Павла Ткачука, директора Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, в Facebook.

"Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL, которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения", - отметил Ткачук.

По его словам, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ смогут не только эффективно применять эти ПТРК, но и учить других украинских воинов.

Напомним, в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.