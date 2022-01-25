Политика У Байдена готовят два секретных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - CNN

2022-01-25 21:20

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 25 января, проведет два секретных брифинга из-за угрозы вторжения России в Украину. Брифинги пройдут для помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что брифинги пройдут после того, как до 8 500 американских военнослужащих были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможной переброской в страны Восточной Европы.

По данным CNN, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат. По словам источника, Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен пройти на следующей неделе.

Напомним, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что у США нет планов по вводу американских войск в Украину в случае вторжения России.

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. По его мнению, Москва подготовила план молниеносной войны.