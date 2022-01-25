Политика В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России

2022-01-25 19:00

 

В оборонном ведомстве призвали доверять Вооружённым силам страны и воспринимать ситуацию спокойно. В министерстве заявили, что той группы войск, которая сконцентрирована у границ Украины сейчас недостаточно, для полноценного вторжения

В Министерстве обороны Украины призвали граждан страны доверять Вооружённым силам и сохранять спокойствие, не поддаваясь панике из-за разного рода информационных вбросов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала замглавы ведомства Анна Маляр.

Замминистра отметил, что вероятность полномасштабного вторжения постоянно сохраняется с 2014 года. При этом цель Кремля остаётся прежней - посеять панику в обществе и сбить Украину с пути евроатлантической интеграции.

Маляр отметила, что той группы войск, которая сейчас сконцентрирована у украинских границ, недостаточно для полномасштабного вторжения.

Чиновница также призвала не доверять всякого рода информационным вбросам, вроде фото разведданных. Она напомнила, что информация разведки не афишируется, а лишь доводится до определённого круга лиц в государстве.

При этом, полная публичность министерства по ситуации на границах, свидетельствует о том, что Минобороны полностью готово к действиям агрессора. Маляр добавила, что "обнародованные сценарии вторжения - это разрушенные сценарии". по ее мнению, если бы украинская армия не готова была дать отпор, агрессор бы уже давно этим воспользовался.

"Тому нужно доверять Вооруженным Силам и воспринимать ситуацию спокойно", - резюмировала замминистра обороны.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лидеры стран НАТО пригрозили РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину

2022-01-25 14:16

Глава Бюро нацбезопасности Польши рассказал о шагах Варшавы в случае войны в Украине

2022-01-25 13:32

Глава Минобороны опроверг данные разведки США и Британии - Резников уверен, что угрозы вторжения нет

2022-01-25 11:46

Байден уточнил свое неоднозначное высказывание о "небольшом" вторжении России

2022-01-25 09:02

Еще новости в разделе "Политика"

Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов

2022-01-25 19:20

В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России

2022-01-25 19:00

Чехия не исключает отправку военных в Украину

2022-01-25 18:40

Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат

2022-01-25 17:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Британские инструкторы начали подготовку бойцов ВСУ к применению ракетных комплексов 2022-01-25 19:20
В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России 2022-01-25 19:00
Чехия не исключает отправку военных в Украину 2022-01-25 18:40
Военная эскалация РФ: Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат 2022-01-25 17:20