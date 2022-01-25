Политика В Минобороны прокомментировали возможное вторжение России

2022-01-25 19:00

В оборонном ведомстве призвали доверять Вооружённым силам страны и воспринимать ситуацию спокойно. В министерстве заявили, что той группы войск, которая сконцентрирована у границ Украины сейчас недостаточно, для полноценного вторжения

В Министерстве обороны Украины призвали граждан страны доверять Вооружённым силам и сохранять спокойствие, не поддаваясь панике из-за разного рода информационных вбросов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала замглавы ведомства Анна Маляр.

Замминистра отметил, что вероятность полномасштабного вторжения постоянно сохраняется с 2014 года. При этом цель Кремля остаётся прежней - посеять панику в обществе и сбить Украину с пути евроатлантической интеграции.

Маляр отметила, что той группы войск, которая сейчас сконцентрирована у украинских границ, недостаточно для полномасштабного вторжения.

Чиновница также призвала не доверять всякого рода информационным вбросам, вроде фото разведданных. Она напомнила, что информация разведки не афишируется, а лишь доводится до определённого круга лиц в государстве.

При этом, полная публичность министерства по ситуации на границах, свидетельствует о том, что Минобороны полностью готово к действиям агрессора. Маляр добавила, что "обнародованные сценарии вторжения - это разрушенные сценарии". по ее мнению, если бы украинская армия не готова была дать отпор, агрессор бы уже давно этим воспользовался.

"Тому нужно доверять Вооруженным Силам и воспринимать ситуацию спокойно", - резюмировала замминистра обороны.