Политика Германия готова передать Украине военные каски — СМИ

2022-01-26 16:40

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна готова передать Украине 5 тысяч военных касок. Она объявила об этом на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны.

Об этом сообщает Скептик со ссылкой на немецкое агентство DPA.

«Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5000 военных защитных касок. Об этом политик сказала членам комитета по обороне в Берлине в среду», — пишут СМИ.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.