Политика Путин может атаковать Украину после окончания Олимпиады в Пекине – замгоссекретаря США

2022-01-26 20:00

 

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что на данный момент неизвестно, принял ли президент РФ Владимир Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но он может начать военную операцию в середине февраля, после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Я знаю, что есть планы, чтобы сконцентрировать военные подразделения на территории Украины. Я думаю, что у Путина есть и другие планы, и он думает о них также. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но, конечно, мы видим, что есть признаки того, что он может использовать военную силу", – сказала она.

По словам Шерман, это может произойти "сейчас или в середине февраля". "Мы все знаем, что начинаются Олимпийские игры, 4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия. Предполагается, что Путин будет там присутствовать. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было атак против Украины..." – сказала Шерман.

- 22 января Bloomberg, сославшись на неназванный источник в дипломатических кругах, сообщил, что Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение России в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые начнутся

- 4 февраля и продлятся до 20 февраля.
Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg".

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