Политика НАТО и США передали России ответ по "гарантиям безопасности" - обсуждать будут далеко не все

2022-01-27 08:24

Североатлантический альянс передал России ответ по "гарантиям безопасности" - документ передали послу РФ в Бельгии, где находится штаб-квартира НАТО, сообщает The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на "гарантии".

"НАТО подготовило свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности", - сказал Столтенберг.

Генсек также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:

  1. Отвод ракет средней и меньшей дальности
  2. Снижение угроз в киберпространстве
  3. Снижение угроз, исходящих от космического оружия

"Я считаю, что эти вопросы могут быть предметом обсуждения, которое будет выгодным для всех нас", - подчеркнул Столтенберг, добавив, что письменный ответ РФ согласован со всеми союзниками по НАТО.

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