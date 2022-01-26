Политика Встретимся в Берлине: Ермак рассказал детали следующего Нормандского саммита

2022-01-26 22:30

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который 26 января принял участие в нормандской встрече, заявил, что следующий нормандский саммит состоится в этом году в Берлине.

Об этом он сообщил в ходе своего брифинга после переговоров заместителей глав стран нормандского формата, которые состоялись 26 января.

Также Ермак добавил, что сейчас происходит реанимация нормандского формата и ревизия всего того, что удалось достичь (а также чего не удалось) на данный момент.

"Сейчас идет реанимация Нормандского формата. Сегодня мы сделали ревизию по поводу всего того, что мы имеем - по поводу договоренностей, по поводу их статуса. Поэтому сегодня стороны сделали для себя определенные выводы, чтобы через две недели прийти с новыми предложениями. Мы четко понимаем, с какими разногласиями мы должны работать", - заявил Ермак.

Так же он добавил, что в продуктивности это й дискуссии заинтересована каждая из сторон.

"Все заинтересованы в том, чтобы и через две недели у нас была продуктивная дискуссия и мы достигали результатов. Сегодня мы понимаем, что только результаты могут дать реальные шаги по деэскалации.

Все стороны заявили о готовности работать над тем, чтобы разрешить этот конфликт", - резюмировал Ермак.