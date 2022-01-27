Политика МИД Украины призвал иностранных дипломатов не нагнетать информационное поле

2022-01-27 14:47

МИД одобряет решение большинства стран-союзников не изменять режим работы посольств в Украине.

"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников", - говорится в комментарии ведомства.

В ведомстве отметили, что на сегодня такая мера предосторожности является преждевременной. При этом работа по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии РФ продолжается.

Также МИД призвал другие государства воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

"Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий", - резюмировали в министерстве.