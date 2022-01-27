Политика МИД Украины призвал иностранных дипломатов не нагнетать информационное поле

2022-01-27 14:47

МИД одобряет решение большинства стран-союзников не изменять режим работы посольств в Украине.

"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников", - говорится  в комментарии ведомства.

В ведомстве отметили, что на сегодня такая мера предосторожности является преждевременной. При этом работа по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии РФ продолжается.

Также МИД призвал другие государства воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

"Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий", - резюмировали в министерстве.

subscriber subscriber

Еще по теме

МИД Украины вызвал на ковер посла Хорватии из-за обидных заявлений президента

2022-01-26 10:12

Киев не согласится на уступки для «умиротворения» Путина, — МИД Украины

2022-01-25 20:40

МИД Канады порекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины

2022-01-25 11:14

В МИД Украины прокомментировали эвакуацию посольства США

2022-01-24 17:20

Еще новости в разделе "Политика"

Беларусь заявила о выводе войск РФ со своей территории: названа дата

2022-01-27 16:40

Зеленский дал оценку встрече Ермака в Париже

2022-01-27 16:20

МИД Украины призвал иностранных дипломатов не нагнетать информационное поле

2022-01-27 14:47

НАТО и США передали России ответ по "гарантиям безопасности" - обсуждать будут далеко не все

2022-01-27 08:24
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Беларусь заявила о выводе войск РФ со своей территории: названа дата 2022-01-27 16:40
Зеленский дал оценку встрече Ермака в Париже 2022-01-27 16:20
МИД Украины призвал иностранных дипломатов не нагнетать информационное поле 2022-01-27 14:47
НАТО и США передали России ответ по "гарантиям безопасности" - обсуждать будут далеко не все 2022-01-27 08:24