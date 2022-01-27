Политика Беларусь заявила о выводе войск РФ со своей территории: названа дата

2022-01-27 16:40

 

27 января, в четверг, начальник Генштаба ВС, первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич анонсировал возвращение российских войск во время брифинга. Он утверждал, что подобные учения нужны для обеспечения безопасности Союзного государства и не представляют опасности для Европы и соседних стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"По окончании проверки военные части и подразделения ВС РФ покинут территорию Республики Беларусь, что и происходило после всех предыдущих учений", - подчеркнул Виктор Гулевич в своей речи.

В то же время западная разведка предполагает, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. По предварительной информации, в приграничных районах возможно находится от 112 до 120 тысяч российских военнослужащих.

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Политика

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