Политика Резников предостерег Берлин от восстановления ГДР

2022-01-29 13:30

Германская демократическая республика – это социалистическая страна, созданная в подконтрольной СССР части Германии после второй мировой войны. Она просуществовала до воссоединения Германии в 1990 году.

Министр обороны Украины Алексей Резников, во время выступления 28 января в Верховной раде Украины заявил, что официальный Киев не воспринимает позицию Германии касаемо предоставления оружия нашей стране.

Министр отметил, что у Украины, несмотря ни на что, есть очень много друзей в Германии и Киев благодарен им за эту поддержку, сообщает radiosvoboda.

Однако, что касается официальной позиции Германии по поставкам оружия, то в случае если эта страна не изменит свою позицию, то в будущем ей придётся разбираться не с проблемами оккупированного Россией Крыма или Донбасса, а с проблемами «Германской демократической республики».

При этом глава оборонного ведомства указывает, что это не является преувеличением. Он объяснил свои слова тем, что налицо признаки усиления связей между Россией и Германией. Резников упомянул газопровод «Северный поток – 2», работу германских политиков в российских компаниях, а также напомнил об отдельных высших военных чинах Германии, которые торпедируют свою страну неоднозначными высказываниями.

Ранее Резников в очередной раз заявил, что российские власти вряд ли решатся на вторжение в Украину в связи с тем, что они прекрасно понимают, что цена этого рискованного шага окажется непомерной.