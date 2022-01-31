Политика Песков отреагировал на планы Британии ввести санкции против олигархов из РФ

2022-01-31 19:00

 

Планы Великобритании ввести санкции против олигархов в РФ являются тревожными. Эти действия Лондона не останутся без ответа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в понедельник, 31 января, издание «Коммерсантъ».

«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — сказал Песков.

Он уверяет, что планируемые Великобританией санкции против олигархов из РФ — это повод для серьезной обеспокоенности не только для бизнеса в России, но и для международных бизнес-структур.

Песков добавил, что атака на российский бизнес подразумевает ответные меры. Однако представитель Кремля не уточнил, о каких именно мерах он говорил.

Песков также подчеркнул, что эти меры сформулируют исходя из интересов Москвы и будут введены в том случае, если они потребуются.

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Политика

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Песков отреагировал на планы Британии ввести санкции против олигархов из РФ 2022-01-31 19:00