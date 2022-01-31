Политика Депутатам Верховной Рады выдали секретные инструкции на случай войны

2022-01-31 21:00

 

Руководство парламента избегает слова «война», аргументируя раздачу нардепам секретных пакетов с инструкциями, «непредвиденными обстоятельствами».

О секретных пакетах, 31 января, после согласительного совета депутатских фракций и групп заявил председеталь Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщают «Українськi Новини».

По его словам, секретные пакеты с инструкциями народным депутатам выдали «на случай непредвиденных ситуаций» для согласования места и времени встречи.

«Есть целый ряд логических, ну, например... связи если нет, есть соответствующие пакеты у депутатов, они под секретным режимом, они их открывают и там написано: «Если падает связь, ты делаешь первое, второе, трете», когда собираемся в Верховной Раде, на каком месте, это все прописано, единственное что - это режим секретности, потому я не могу рассказывать об этом, как человек, который пребывает под обязательством не разглашать тайну», - пояснил Стефанчук.

Он также отметил, что хочет скорейшего принятия законопроекта об онлайн-голосовании в парламенте.

«Я буду переубеждать наших коллег, что мы должны сделать законодательный предохранитель, чтобы орган законодательной власти не останавливал свою работу ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул спикер.

subscriber subscriber

Еще по теме

В НБУ рассказали, что будет с депозитами украинцев во время войны

2022-01-31 18:40

США готовы поддержать Украину в случае вторжения РФ – Байден

2022-01-30 14:30

Володин: Чем скорее депутаты Верховной Рады поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех

2022-01-29 09:45

Президента допросят из-за публикации в Соцсетях секретных документов

2022-01-28 14:47

Еще новости в разделе "Политика"

Депутатам Верховной Рады выдали секретные инструкции на случай войны

2022-01-31 21:00

США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины, - Байден

2022-01-31 20:40

Угроза вторжения России в Украину: онлайн трансляция заседания Совбеза ООН

2022-01-31 19:20

Песков отреагировал на планы Британии ввести санкции против олигархов из РФ

2022-01-31 19:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Депутатам Верховной Рады выдали секретные инструкции на случай войны 2022-01-31 21:00
США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины, - Байден 2022-01-31 20:40
Угроза вторжения России в Украину: онлайн трансляция заседания Совбеза ООН 2022-01-31 19:20
Песков отреагировал на планы Британии ввести санкции против олигархов из РФ 2022-01-31 19:00