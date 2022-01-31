Политика Депутатам Верховной Рады выдали секретные инструкции на случай войны

2022-01-31 21:00

Руководство парламента избегает слова «война», аргументируя раздачу нардепам секретных пакетов с инструкциями, «непредвиденными обстоятельствами».

О секретных пакетах, 31 января, после согласительного совета депутатских фракций и групп заявил председеталь Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщают «Українськi Новини».

По его словам, секретные пакеты с инструкциями народным депутатам выдали «на случай непредвиденных ситуаций» для согласования места и времени встречи.

«Есть целый ряд логических, ну, например... связи если нет, есть соответствующие пакеты у депутатов, они под секретным режимом, они их открывают и там написано: «Если падает связь, ты делаешь первое, второе, трете», когда собираемся в Верховной Раде, на каком месте, это все прописано, единственное что - это режим секретности, потому я не могу рассказывать об этом, как человек, который пребывает под обязательством не разглашать тайну», - пояснил Стефанчук.

Он также отметил, что хочет скорейшего принятия законопроекта об онлайн-голосовании в парламенте.

«Я буду переубеждать наших коллег, что мы должны сделать законодательный предохранитель, чтобы орган законодательной власти не останавливал свою работу ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул спикер.