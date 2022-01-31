Политика Еще одна европейская страна готова поддержать Украину оружием

2022-01-31 21:20

Парламентарии Нидерландов заявили о готовности предоставить военную помощь Украине на фоне угрозы нападения Российской Федерации.

Об этом пишет RTL Nieuws.

"Если продолжится эскалация, Нидерланды готовы помочь структурно, будь то в финансовом плане или материалами, чтобы Украина знала, на что она может рассчитывать", – сказал депутат от правящей Народной партии за свободу и демократию Рубен Брекельманс.

Он утверждает, что Нидерланды могут помочь Украине радарами и датчиками обнаружения, высокоточным и противотанковым оружием, а также средствами противовоздушной обороны.

Представитель оппозиционной Партии труда Кати Пири сказала, что Амстердам может предоставить помощь Украине в борьбе против кибератак. Также Нидерланды готовы предоставить противотанковое вооружение и обучить украинских солдат.

Вместе с тем Пири, как и Брекельманс против отправки в нашу страну нидерландских военнослужащих. Обе политические силы "подчеркивают, что не хотят отправлять голландских солдат в Украину".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости оказания реальной помощи Украине в условиях вероятного полномасштабного вторжения со стороны России.