Политика Кулеба назвал четыре факта о новом альянсе Украины, Польши и Британии

2022-02-01 20:20

 

1 февраля 2022 года фактически Украина, Польша и Великобритания сформировали новую политическую ось .

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook дал комментарий важному европейскому событию.

Разъясняя создание нового альянса, Кулеба отметил, что инициатором выступила Украина.

Так, министр считает, что новый формат - это часть стратегии малых альянсов. Украина не может ждать, пока в Европе и НАТО примут важные для нашей страны решения. Поэтому Украина активно фомирует вокруг себя и всей Европы "пояс безопасности".

Как отметил Кулеба, мы "усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой".

Новый формат взаимоотношений, по мнению украинского министра, не привязан к географии.

Напомним, президент Зеленский 1 февраля2022 года, выступая перед депутатами, подтвердил планы создать новое объединение Украины с Великобританией и Польшей: "Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей".

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