Политика "Гарантии безопасности". Страны ЕС работают над единым ответом России

2022-02-03 19:40

 

Страны-участницы Европейского союза работают над ответом России на требования о так называемых "гарантиях безопасности". Он будет отражать их общую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию, Брюссель передаст ответ от всех стран ЕС.

"Мы работаем над координацией ответных действий… Мы едины в Европейском союзе, и поэтому ясно, что ответ будет отражать это единство", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России направило запросы по "гарантиям безопасности" 57 странам-членам ОБСЕ и НАТО. В них затрагиваются те же вопросы, которые Россия поднимала в предыдущих письмах, в частности, отказ от расширения НАТО, в том числе за счет вступления Украины.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности". Обсуждения идут с конца 2021 года, но Москва выдвигает неприемлемые для запада условия.

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"Гарантии безопасности". Страны ЕС работают над единым ответом России 2022-02-03 19:40