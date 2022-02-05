Политика Кулеба прокомментировал вероятность прямых переговоров с ОРДЛО

2022-02-05 11:30

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина не будет вести никаких прямых переговоров с ОРДЛО.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу».

«Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается», – отметил министр.

Кулеба также опроверг, что некие зарубежные партнеры пытаются давить на Украину, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения. Он признал, что такие попытки были, но Украина успешно парировала их.

«Были случаи, когда нам что-то пытались навязать. Сейчас никто не навязывает нам выполнение минских соглашений на российских условиях», – добавил министр.