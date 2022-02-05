Политика В НАТО оценили шансы на скорое присоединение Украины к альянсу

2022-02-05 13:00

 

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью сообщил, что в данный момент вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит.

Об этом он заявил французскому каналу France 24 в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"Никто и не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО", - сказал он. По его словам, Киеву "следует провести много реформ внутри страны".

"К тому же нам необходимо прийти к консенсусу в НАТО. Сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет", - добавил Джоанэ. Однако, по его словам, "несмотря на это, никакая третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое является суверенным для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться".

"Это полностью зависит от нас", - подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.

Ранее стало известно, что Тереза Мэй может возглавить НАТО.

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Политика

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В Пентагоне назвали возможный сценарий нападения России на Украину 2022-02-05 10:30