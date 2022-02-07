Политика Британия и Германия увеличат военный контингент в Восточной Европе

2022-02-07 19:20

 

Германия увеличивает военное присутствие в Литве. В то же время Британия отправит своих военных в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taglicher Anzeiger и Euronews.

Бундесвер увеличивает свое присутствие в Литве на 350 солдат.

"Таким образом, мы усиливаем наш вклад в силы на восточном фланге НАТО и посылаем четкий сигнал решимости нашим союзникам", - заявила федеральный министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, послание союзникам звучало так: "Вы можете на нас положиться".

При этом министр добавила, что дополнительные войска будут направлены в Литву в ближайшие несколько дней.

В настоящее время около 500 немецких солдат размещены в Литве в рамках так называемого передового присутствия западного военного альянса.

В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, что Британия направит в Польшу еще 350 военнослужащих.

"Мы отправим еще 350 британских военнослужащих в Польшу в качестве двустороннего развертывания, чтобы показать, что мы можем работать вместе и послать сильный сигнал, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу", - заявил министр.

В прошлом году Великобритания направила 100 военнослужащих в Польшу, чтобы помочь ей справиться с кризисом мигрантов на границе с Беларусью.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные союзники за последнее время поставили Киеву более тысячи тонн оружия и оборудования.

До этого в НАТО оценили риски российского наступления на страны Балтии со стороны Беларуси.

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