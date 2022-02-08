Политика Макрон раскрыл содержание переговоров с Путиным

2022-02-08 17:40

Президент Франции вчера посетил Москву, где провел переговоры с Путиным, а сегодня приехал на встречу с Зеленским в Киев.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 8 февраля, рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Так, президенты Франции и РФ говорили о необходимости вернуться к системам гарантий безопасности в Европе.

"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал Макрон.

По его словам, Путин уверял его, что РФ не является инициатором эскалации на границах с Украиной.

"Путин меня уверял, что он не является инициатором эскалации, что он только реагирует. Но при этом мы видим базы российского контингента в Беларуси, маневры, и все это он оправдывает ситуацией давления и напряжении", - сказал Макрон.

Он считает, что на данный момент не нужно приуменьшать напряженности сложившейся обстановки. Франция настаивает на наработке новых форматов гарантий безопасности в регионе.

"Мое намерение, именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев - чтобы возобновить безопасностно-оборонный порядок на Европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам надо вернуться к определенным системам гарантии, которые бы гарантировали всем нам этот порядок", - сказал Макрон.

Этот вопрос он обсуждал с Путиным и Зеленским, а также с европейскими и американскими партнерами.

"В ближайшие дни, месяцы нам вместе надо сделать все необходимое для того, чтобы мы при помощи новых механизмов гарантирования безопасности смогли представить гарантии и получить, так сказать, как результат значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности", - отметил Макрон.

Также он отметил определенный прогресс на пути к безопасности в регионе по итогам переговоров с Путиным и Зеленским.

"Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и президентом Зеленским сегодня, мы смогли достичь определенного прогресса, чтобы продвигаться в шагах прогресса к безопасности региона, чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали такие форматы, которые бы отвечали уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтоб сближались наши позиции", - сказал Макрон.

Кроме того, президент Франции сообщил, что в ближайшие недели в рамках Трехсторонней контактной группы могут быть внесены прояснения по комплексу мер по выполнению Минских соглашений, которые будут способствовать их выполнению.

"Теперь нам надо снова вернуться и внести определенные прояснения, для того, чтобы: первое - снизить давление, уровень эскалации, а во-вторых (и это я очень четко однозначно сказал и президенту Путину, и президенту Зеленскому) нам надо, чтобы сугубо на базе Минских соглашений и с соблюдением всех процедур (мы, конечно, детали не обсуждали сегодня, все детали мы только частично обсуждали с президентом Путиным, сегодня еще будем обсуждать), после обсуждения этих вопросов на ТКГ, возможно, мы сможем вернуться и способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены, чтобы прояснения были внесены в ближайшие недели, чтобы они могли снять разночтения и главное способствовали возобновлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя и снять эскалацию", - сказал Макрон.

Он в очередной раз акцентировал на безальтернативности Минских соглашений.

"Можно сказать, Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности. И потому мы должны дальше продвинуться, чтобы полностью их выполнить", - добавил Макрон.

По его словам, есть разные дискуссии относительно формата.

"Тут надо действительно, чтобы все стороны, все участники соглашений придерживались своих обязательств. Франция и Германия готовы эти обязательства подтвердить. Мы не будем углубляться в детали. Но надо, чтобы очень конкретно мы смогли найти сдвиги в очень конкретных измерениях тех пунктов, которые еще остаются по обсуждению и по выполнению", - рассказал Макрон.

Этот процесс должен происходит независимо от давления, которое оказывается на границах Украины. "А сегодня есть давление, военное давление на границах, в частности угроза новых военных маневров, военное присутствие России на границах Украины, которое продолжается. Этим Россия создает давление на международное сообщество, и я эти вопросы вчера обсуждал с президентом Путиным", - подчеркнул Макрон.