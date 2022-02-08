Политика Москва выставила главное условие для встречи Зеленского и Путина тет-а-тет

2022-02-08 19:20

 

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы состоялась встреча глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, "нужны конкретные цели".

Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".

Песков заявил, что для проведения встречи двух президентов необходимо сформулировать вопросы, коорые будут на ней обсуждаться, и определить конечные цели, к которым стороны попытаются прийти.

Спикер Кремля отметил, что априори от встречи с Зеленским в Москве не отказываются.

"Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, РФ будет готова встречаться с кем угодно", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении договорённостей о проведении встречи Владимира Зеленскогои Владимира Путина, а стороны сейчас только определяются с датой.

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