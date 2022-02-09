Политика Делегация талибов прибыла в Швейцарию на конфиденциальные переговоры

2022-02-09 13:12

Делегация талибов из 10 человек прибыла в швейцарскую Женеву для обсуждения гуманитарных вопросов, защиты детей во время конфликтов и соблюдения прав человека, сообщает RTS.

Как заявил директор неправительственной организации Geneva Call, пригласившей эту делегацию, Ален Делетро, это попытка усилить применение международного гуманитарного права негосударственными вооруженными группами и поддерживает контакт с талибами на протяжении нескольких лет.

В приоритете у организации - решение проблемы противопехотных мин, от которых страдает гражданское население, и вопросы здравоохранения.

"Лица, которые прибыли в Женеву, делегированы властями в Кабуле, и мы надеемся, что по возвращении они сделают все необходимое для обеспечения уважения норм гуманитарного права в Афганистане", - пояснил Делетро.

Он подчеркнул, что встреча с делегацией талибов не означает их официального признания.

"Разговор с гуманитарной организацией не легитимизирует их, и в их международном статусе ничего не меняется. Их может легитимизировать только соблюдение международных конвенций и международного гуманитарного права", - заявил Делетро.

Также с талибами планируют встретиться сотрудники дирекции развития и сотрудничества МИД Швейцарии, а также структурных подразделений, занимающихся Азиатско-Тихоокеанским регионом и правами человека. Дискуссии пройдут "в конфиденциальных рамках", заявили в дипломатическом ведомстве.