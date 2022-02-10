Глава парламентского комитета ушел в отставку из-за поста в Twitter об Украине и НАТО

В Финляндии глава парламентского комитета по иностранным делам Мики Ниикко заявил, что уходит с поста руководителя комитета после сообщения в Twitter об Украине и НАТО, - сообщает Helsingin Sanomat.
Политик предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону или кому-то еще "выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО". Сообщение вызвало возмущение и критику, так как оно противоречит официальной внешнеполитической стратегии Финляндии, которая гласит, что любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики.
Позже депутат удалил свой твит и разместил новый, уточнив, что лишь считает перспективу вступления Украины в альянс нереалистичной. При этом он заявил, что вынужден будет уйти в отставку из-за своего высказывания.
"Меня очень беспокоит, удастся ли дипломатии избежать полномасштабной войны. Из-за моего неосторожного твита я уйду с поста председателя комитета по иностранным делам на завтрашнем заседании", - заявил депутат.
Ниикко также признал, что его твит был написан небрежно, а каждая страна имеет право на самоопределение.