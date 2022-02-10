Политика У Зеленского раскрыли карты: чего будет добиваться Киев на саммите "нормандской четверки"

2022-02-10 13:43

На предстоящем саммите политических советников лидеров "нормандской четверки" украинская сторона намерена добиться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, уточнив, что Киев стремится к мирному урегулированию и завершению войны на востоке Украины.

В связи с этим украинская делегация будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе и поднимать вопросы о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.

"Сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и имеет большую международную поддержку. Об этом свидетельствует беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину", - резюмировал глава ОП.

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