Политика Страшно стало: МИД РФ вывозит из Украины неосновных работников посольства

2022-02-10 18:20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство советует на время неосновным работникам своей дипмиссии в Украине покинуть страну.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на российские СМИ.

«Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей. МИД РФ советует неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну», — заявил Лавров.

Также Лавров заявил после завершения переговоров с британской коллегой Лиз Трасс, что Владимир Зеленский используется Западом «как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия» и его собственное мнение не учитывается.

Министр сказал, что в России уже задумались, «может англосаксы что-то готовят, раз вывозят сотрудников посольств из Украины». В силу этого РФ может порекомендовать неосновному персоналу дипмиссии на Украине на время покинуть страну.

«Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой»,— сказал главный российский дипломат.

Ранее США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили украинскому МИД о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников своих посольств или позволить им добровольно покинуть территорию Украины из-за сообщения об угрозе вторжения России в Украину.

5 января Канада также объявила о намерении временно вывезти из Украины членов семей дипломатических сотрудников, в том числе детей до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают. 30 января Канада временно отозвала второстепенный персонал из своего посольства в Украине.

Стоит отметить, что в Украине находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.