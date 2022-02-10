Политика НАТО готова разместить боевые группы в ещё одной стране-соседе Украины: все подробности

2022-02-10 21:20

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассматривает возможность долгосрочного размещения боевых групп, вроде тех, что уже базируются в Польше и Прибалтике, в Черноморском регионе.

Об этом глава блока заявил на своместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"егодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", - сообщил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что НАТО - это оборонный союз и его главная задача - предотвращения конфликтов.

Кроме обозначенной цели, сейчас союзники предпринимают несколько шагов одновременно, чтобы не дать разгореться крупному военному конфликту в Европе. прежде всего, Организация увеличила своё присутствие на восточном фланге с развёртыванием боевых групп, с самолётами и кораблями.

По словам Столтенберга, Альянс также повысил готовность военных сил, а в случае необходимости - может быстро нарастить их количество.

Стоит напомнить, что решение о расширении присутствия НАТО на восточном фланге блока было принято в 2016 году из-за изменения безопасностной ситуации в регионе. Многонациональные боевые группы, численностью 4,5 тыс. человек, были развёрнуты в Польше и странах Балтии.