Политика НАТО может перебросить боевой контингент на побережье Черного моря

2022-02-11 11:42

Боевой контингент НАТО может появиться на побережье Черного моря в Румынии - в добавок к уже имеющимся в Польше и странах Балтии. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за участие в сдерживании России на восточном фланге НАТО: "Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии, но также увеличивает свое присутствие и в Польше".

"Мы сейчас также рассматриваем возможность создания подобных боевых групп, например, в Черноморском регионе в Румынии", - добавил Столтенберг, пояснив, что это заложено в планах для того, "чтобы мы могли быстро усилиться в случае необходимости".

По словам Столтенберга, "сейчас изучаются более долгосрочные изменения в нашем присутствии в восточной части Альянса. Он напомнил, что у Альянса нет агрессивных задач: "НАТО - оборонительный союз, и наша цель - сохранять мир, предотвращать конфликт".

"Я хочу подчеркнуть, что НАТО не является угрожающим, запугивающим или агрессивным Альянсом. Это не то, чем занимается НАТО. НАТО так долго поддерживал мир на нашем континенте и так многого добился, будучи оборонительным Альянсом", - подчеркнул Борис Джонсон.

Британский премьер добавил о России: "Нельзя способствовать неделимости безопасности в Европе, стянув 130 000 солдат к границам Украины".