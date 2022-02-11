Политика НАТО может перебросить боевой контингент на побережье Черного моря

2022-02-11 11:42

Боевой контингент НАТО может появиться на побережье Черного моря в Румынии - в добавок к уже имеющимся в Польше и странах Балтии. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за участие в сдерживании России на восточном фланге НАТО: "Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии, но также увеличивает свое присутствие и в Польше".

"Мы сейчас также рассматриваем возможность создания подобных боевых групп, например, в Черноморском регионе в Румынии", - добавил Столтенберг, пояснив, что это заложено в планах для того, "чтобы мы могли быстро усилиться в случае необходимости".

По словам Столтенберга, "сейчас изучаются более долгосрочные изменения в нашем присутствии в восточной части Альянса. Он напомнил, что у Альянса нет агрессивных задач: "НАТО - оборонительный союз, и наша цель - сохранять мир, предотвращать конфликт".

"Я хочу подчеркнуть, что НАТО не является угрожающим, запугивающим или агрессивным Альянсом. Это не то, чем занимается НАТО. НАТО так долго поддерживал мир на нашем континенте и так многого добился, будучи оборонительным Альянсом", - подчеркнул Борис Джонсон.

Британский премьер добавил о России: "Нельзя способствовать неделимости безопасности в Европе, стянув 130 000 солдат к границам Украины".

subscriber subscriber

Еще по теме

НАТО готова разместить боевые группы в ещё одной стране-соседе Украины: все подробности

2022-02-10 21:20

НАТО вновь пригласила Россию на переговоры

2022-02-10 19:20

После встречи с Брисом Джонсоном Генсек НАТО обратился к МИД РФ с требованием явиться ...

2022-02-10 15:46

Глава парламентского комитета ушел в отставку из-за поста в Twitter об Украине и НАТО

2022-02-10 09:03

Еще новости в разделе "Политика"

НАТО может перебросить боевой контингент на побережье Черного моря

2022-02-11 11:42

Вашингтон опроверг слухи о готовящейся массовой эвакуации американцев из Украины

2022-02-11 11:15

НАТО готова разместить боевые группы в ещё одной стране-соседе Украины: все подробности

2022-02-10 21:20

В США отреагировали на учения войск России в Беларуси

2022-02-10 19:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

НАТО может перебросить боевой контингент на побережье Черного моря 2022-02-11 11:42
Вашингтон опроверг слухи о готовящейся массовой эвакуации американцев из Украины 2022-02-11 11:15
НАТО готова разместить боевые группы в ещё одной стране-соседе Украины: все подробности 2022-02-10 21:20
В США отреагировали на учения войск России в Беларуси 2022-02-10 19:40