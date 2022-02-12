Политика Данилов прокомментировал военную угрозу Харькову и всей Украине

2022-02-12 14:30

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет о достаточности сил и средств для защиты Харькова в случае агрессии со стороны Росии.

Об этом заявил Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Харькове в 11 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Во-первых, Харьков будет защищен, и это произойдет обязательно в случае российской агрессии. Мне только непонятно – зачем россиянам те хлопоты под названием Украина. Поверьте, мы никому ничего отдавать не будем. Нам чужого не надо, но свое мы отдавать не будем. И они (россияне – ИФ) это очень хорошо знают. Они знают позицию украинцев: что мы будем воевать за свое", - сказал чиновник в пятницу.

Он добавил, что в случае российской агрессии в отношении Харькова сил и средств в Украине для защиты города более чем достаточно, в том числе благодаря военной помощи западных партнеров Украины.