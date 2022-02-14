Политика Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ

2022-02-14 17:40

 

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора в воскресенье пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому быструю и решительную реакцию США возможную дальнейшую российскую агрессию.

Источник: Белый дом в Twitter, Зеленский в Twitter

Детали: Согласно сообщению Белого дома, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

"Лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Зеленский сообщил, что разговор длился около часа.

"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали впоследствии", – отметил президент Украины.

Что предшествовало: Байден и президент РФ Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию с безопасностью. Их переговоры длились около часа.

Байден во время разговора дал четко понять российскому лидеру, что если РФ вторгнется в Украину, то потерпит "быстрые и серьезные потери" благодаря действиям США и союзников.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мураев возомнил себя «приговором Зеленскому», имея нулевой политический вес

2022-02-14 16:21

Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в ближайшие дни посетить Киев

2022-02-14 14:16

ОЧЕРЕДНАЯ НЕПРАВДА ОТ ГОРДОНА: ВОПРЕКИ НЕДАВНИМ ПУБЛИЧНЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ, ЖУРНАЛИСТ ВЫВЕЗ СЕМЬЮ ИЗ УКРАИНЫ

2022-02-14 13:31

США отрицают присутствие своей подлодки в водах РФ

2022-02-13 12:30

Еще новости в разделе "Политика"

Лавров: Ответ США не может удовлетворить Москву

2022-02-14 18:20

Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ

2022-02-14 17:40

Путин назвал "бесконечным и очень опасным" вступление Украины в НАТО

2022-02-14 17:20

Кулеба снова поговорил с Блинкеном: США выделят макрофин для Украины

2022-02-14 16:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Лавров: Ответ США не может удовлетворить Москву 2022-02-14 18:20
Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ 2022-02-14 17:40
Путин назвал "бесконечным и очень опасным" вступление Украины в НАТО 2022-02-14 17:20
Кулеба снова поговорил с Блинкеном: США выделят макрофин для Украины 2022-02-14 16:40