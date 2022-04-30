Мир Германия жестко ответила на требование России платить за газ в рублях

2022-04-30 18:30

 

Германия на фоне шантажа президента России Владимира Путина не намерена платить за поставки российского газа в рублях.

Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Свою публикацию в Twitter топ-чиновник адресовал президенту РФ Владимиру Путину. По словам Линднера, у Кремля не получится шантажировать Германию и требовать производить оплату за газ в рублях.

Помимо этого, министр финансов ФРГ исключил в обозримом будущем проведение транзакций в российской национальной валюте, поскольку Берлин старается стать энергетически независимым от Москвы.

"Обращаясь к Путину, я говорю совершенно ясно: мы не поддадимся шантажу! Ясно одно: мы делаем все, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - добавил Линднер в своем микроблоге Twitter.

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